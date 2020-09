Komödie in Mettmann : Theater wie aus dem echten Leben

Komödie in Mettmann

Das Landestheater Detmold spielte in der Neandertalhalle die Komödie „Alte Liebe“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Stück „Alte Liebe“ begeisterte die Zuschauer in der Neandertalhalle. Großer Beifall der Corona-bedingten überschaubaren Zuschauer. Wie Lydia König vom Kulturamt mit einem Schmunzeln meinte: Die 60 haben geklatscht wie 100.

Die Bühnendekoration entsprach dem Inhalt des Stückes „Alte Liebe“, das jetzt vom Landestheater Detmold in der Stadthalle aufgeführt wurde. Ein altes Ehepaar, das sich nichts mehr zu sagen hatte, ein jeder seiner Wege ging und nur noch jammerte. Die beiden Schauspieler Kerstin Klinder und Jürgen Roth spielten die Rollen sehr überzeugend: Lore, die Bibliothekarin, den schönen Dingen des Lebens eher zugeneigt als Harry, der nach seiner Pensionierung nur noch seinen Garten kennt und die schönen Dinge des Lebens eher auf dem Golfplatz und mit der Bierflasche sucht. Aber die andauernde Nörgelei war schon nervend.

Tochter Gloria will zum dritten Mal heiraten, einen stinkreichen Kerl, einen Kopf kleiner als sie, dick und von Beruf Erbe, der in Namibia Antilopen schießt. Die Hochzeit soll in Leipzig stattfinden.