Kommunalwahlkampf in Mettmann : Parteien präsentieren sich in ihren Wahlkreisen

Wegen der Corona-Pandemie verlegen die Politiker ihre Wahlkampf-Aktionen möglichst unter freien Himmel – so wie Sandra Pietschmann, die Kandidatin von CDU und SPD, die schon mit dem Fahrrad unterwegs war. Foto: Köhlen, Stephan (teph)/Köhlen Stephan (teph)

Mettmann CDU und FDP laden zu Informationsständen und Spaziergängen ein. Bürger haben die Gelegenheit, ihre Anliegen vorzubringen und mehr von den Parteiprogrammen zu erfahren.

CDU-Ratskandidatin Ute Stöcker lädt Eltern und Kinder zu einer Spielplatzbegehung mit Vorstellung von neuen Spielgeräten ein. Mit dabei ist auch die Bürgermeisterkandidatin von CDU und SPD, Sandra Pietschmann. Los geht’s am Freitag, 7. August, um 15 Uhr am Spielplatz Schwalbenweg, ab 15.45 Uhr am Spielplatz Meisenweg und ab 16.15 Uhr am Spielplatz Falkenweg.

Der Wahlkreisspaziergang führt die CDU dieses Mal in den Wahlkreis 5020. Dort stehen CDU-Wahlkreiskandidatin Gabriele Hruschka und Bürgermeisterkandidatin Sandra Pietschmann am Samstag, 8. August, von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Parkplatz am Goldberger Teich für Gespräche bereit.

Christoph Zacharias, Ratskandidat der FDP für Mettmann-Süd, lädt für Samstag, 15. August, 15 Uhr, zu einem offenen Bürgertreff auf der Freizeitanlage am Steinbruch ein. Bürger haben die Gelegenheit, ihre Anregungen, Wünsche und Kritik vorzubringen. Ansprechpartner sind zudem die FDP-Bürgermeisterkandidatin Andrea Metz und der FDP-Fraktionsvorsitzende Kaus Müller. Die Dauer des Bürgertreffs soll nicht länger als eine Stunde betragen.

Die CDU lädt alle Bürger zu ihren Informationsständen ein, die jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr am Platanen-Dach, auf der Königshofstraße und in Metzkausen am Einkaufszentrum laufen. Die Wahlkreiskandidaten hören gerne zu.

(arue)