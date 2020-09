Das wird gewählt : So läuft die Kommunalwahl in Mettmann

So läuft die Kommunalwahl in Mettmann

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl? Am 13. September werden der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, der Landrat und der Stadtrat gewählt. Hier finden Sie alle wichtigen Themen, alle wichtigen Akteure und alle wichtigen Ergebnisse zu diesem Thema.

Die neue Wählergemeinschaft „Zur Sache! ME“ wird mit eigenen Kandidaten in allen 20 Mettmanner Wahlbezirken ins Rennen gehen. Das geht jetzt aus einer Vorlage für den Kommunalwahlausschuss hervor, der am 29. Juli über alle Wahlvorschläge entscheiden wird. Damit stellen sich zur Kommunalwahl am 13. September in Mettmann die Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD sowie mit „Zur Sache! ME“ eine Wählergruppe dem Votum des Bürgers. Allerdings ist noch unklar, ob es eine offene Liste geben wird, die Jürgen Gutt (Die Linke) zusammen stellen will. Er und seine Mitstreiter wollen dazu am Montag beraten und entscheiden. Bis zum 27. Juli können noch Wahlvorschläge eingereicht werden.