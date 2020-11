Kommentar : Verantwortung übernehmen

Mettmann Die Zusammenarbeit von Diakonie und Awo bei der Quartiersarbeit in Mettmann-West läuft Ende 2020 aus. Nun wird eine Nachfolge gesucht.

Mit Geld vom Kreis Mettmann wurde ab 2017 die Quartiersarbeit für Senioren aufgebaut. Ziel war, die einander oft fremden Nachbarn miteinander ins Gespräch zu bringen und sie zu vernetzen. Die Idee: Jüngere kümmern sich um Ältere, etwa bei Einkauf oder anderen Besorgungen, und die Golden Ager revanchieren sich als so etwas wie freiwillige Großeltern bei der Kinderbetreuung. Prima Ansatz, der bei Aktionen wie Pflanzentauschbörse, gemeinsamen Boule-Turnieren oder Backaktionen ausgelebt werden konnte. Der Prozess aber ist ein fließender, also nie beendet. Nun jemanden zu finden, der verschiedene Aktionen initiiert und koordiniert, bedeutet, wie so oft, ehrenamtliches Engagement. Sonst klappt’s nicht mit dem Miteinander. valeska.vondolega@rheinische-post.de