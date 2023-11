Aktion in Mettmann Gutes tun mit gebrauchten Schuhen

Mitzumachen und die Schuhsammelaktion zu unterstützen, ist denkbar einfach. Fast jeder hat im heimischen Schrank Schuhe, die eigentlich nicht mehr getragen werden, aber noch in einem guten Zustand sind. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Schuhe zu spenden und damit etwas Gutes zu tun“, fordern die Kolpings zur Bereitstellung ebensolchen Schuhwerks auf. Die Kolpingsfamilie Mettmann sammelt gut erhaltene Schuhe in der Zeit vom 2. bis 17. Dezember an Sammelstellen in den Kirchen St. Lambertus, St. Thomas Morus, Heilige Familie, der evangelischen Kirche Freiheitstraße, den Kindergärten Thomas Morus und St. Lambertus sowie im Elisabethhaus.