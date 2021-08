35000 Euro Schaden nach Zusammenstoß am Südring : Zwei Verletzte nach Autounfall

Mettmann Weil eine 58-jährige Fahrerin beim Linksabbiegen offensichtlich einen ihr entgegenkommenden Fahrer übersah, kollidierten beide Autos an der Kreuzung Südring in Mettmann. Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden.

Mettmann Von einem Zusammenstoß mit Folgen berichtet die Polizei Mettmann. Montagnachmittag, 23. August, gegen 16.50 Uhr, fuhr eine 58-jährige VW-Fahrerin aus Solingen in Mettmann die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und bog an der Kreuzung Südring/L 239 n nach links in Richtung Ratingen ab.