Mettmanner vor dem Landgericht : Höhere Strafe drohte: Angeklagter zieht Berufung zurück

METTMANN/WUPPERTAL Bei dem 29-jährigen Mettmanner ging es um vorsätzliche Körperverletzung. Dafür war er vom Amtsgericht zu drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Diesmal ging es um vorsätzliche Körperverletzung, der Angeklagte war auf dem Jubiläumsplatz handgreiflich geworden. Das Opfer: Eine Bekannte, die einen Streit hatte schlichten wollen, in den sich der zur Tatzeit alkoholisierte Mann hatte hineinziehen lassen. Der hatte der Frau inmitten der aufgeheizten Gemengelage offenbar an den Hals gepackt und war dafür vom Amtsgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte war dennoch in Berufung gegangen und die wurde nun vor dem Landgericht verhandelt.