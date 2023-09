Galerie Königshof in Mettmann Darum könnte der Discounter „Pepco“ ein Neuzugang werden

Wann in der Neandertalstadt die Filialeröffnung ist, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Auch bei der Standortfrage gibt es Fragezeichen. Spekuliert wird, ob in eines der derzeit leer stehenden Ladenlokale in der Galerie Königshof demnächst eine Filiale des Discounters sein wird. Zuletzt hatte sich Gerry Weber von seinen Kunden verabschiedet, auch „Depot“ hat nach dem Auszug im Erdgeschoss eine Lücke hinterlassen. Aus der Buchhandlung Schlüter wird im Oktober eine Thalia-Filiale. Das alte Ladenlokal wird geräumt, die Buchhandlung zieht dann in das frei werdende Geschäft von Tom Tailor. „Am 23. September ist Schluss“, bestätigt Rose Schlüter, am 25. wird Inventur gemacht und dann das Ladenlokal besenrein übergeben. Abzugeben an Kindergärten oder Tagespflegepersonal sind übrigens allerlei hübsche Accessoires für Kinder, so wie einen Pixie-Ritter mit Tablett. Andere Ausstellungsstücke vom Leuchtturm bis zum „Schiefen Turm von Pisa“ werden Stammkunden geschenkt, wie Rose Schlüter erzählt.