Geldsegen für ehrenamtliche Arbeit Knapp 67.000 Euro für Vereine aus Mettmann

Jugendarbeit ist bei den Sportvereinen ein wichtiges Thema: Die Albatrosse stecken das Geld in die Jugendförderung, der ASV Mettmann 1986 wird eine neue Jugendabteilung aufbauen. Der FC Mettmann 08 besorgt Sportgeräte für den Jugendbereich. Beim MTHC 1903/1980 fließt das Geld in die Clubanlage, der Tauchsportclub Mettmann bezahlt damit seine Übungsleiterlehrgänge. Das Team ME wird neue Teamkleidung kaufen und der BSC Shooters Mettmann 1993 setzt seine Billardtische instand.