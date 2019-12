Zwei Organisationen in Mettmann erhalten Fördergeld : Klimaschutzpreis für „Foodshare“ und ADFC

Mettmann 2500 Euro spendiert die Firma Innogy an nachhaltige Projekte in der Kreisstadt.

(arue) Zwei Projekte aus Mettmann wurden jetzt im Rathaus mit dem „Innogy-Klimaschutzpreis 2019“ ausgezeichnet. Bürgermeister Thomas Dinkelmann und Innogy-Kommunalmanager Frithjof Gerstner überreichten die Urkunden und gratulierten den Gewinnern, die mit einem Preisgeld von insgesamt 2500 Euro für ihr Engagement belohnt wurden. Platz eins und damit 1500 Euro gingen an die Initiative „Foodsharing Mettmann“, die sich durch zahlreiche Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung und für mehr Nachhaltigkeit einsetzt. Foodsharing ist eine bundesweite, ehrenamtliche Initiative gegen Lebensmittelverschwendung. Sie bildet interessierte Mitstreiter aus und betreibt seit Ende 2012 eine Internet-Plattform, mit der die Lebensmittel einfach und unentgeltlich in Form eines so genannten „Essenskorb“ angeboten und weitergegeben werden können. So werden Lebensmittel genutzt, die man ansonsten wegwerfen würde. Der Foodsharing-Bezirk Mettmann wurde 2014 gegründet. Die Mitglieder haben in der Stadt Mettmann über 700 mal Lebensmittel abgeholt und dabei rund 7500 Kilo Lebensmittel gerettet. Eine Kooperation besteht mit Teilen des Mettmanner Wochenmarkts: Hier wird eingesammelt und genutzt, was nach der Abholung durch die Tafel noch bleibt und ansonsten weggeworfen würde.