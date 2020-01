Kreisverwaltung Mettmann : Klima der Wertschätzung

Mettmann Nein, an dieser Stelle keine weiteren anerkennenden Worte für eine Frau, deren Kompetenz und Engagement ohnehin bei allen, die sie kennen, unbestritten ist. Sondern die erneut feine Beobachtung, wie kollegial das Betriebsklima in der Kreisverwaltung doch zu sein scheint.

Trotz Arbeitsverdichtung: Diese Feier wie auch so manch anderes interne Ereignis zeigen besser als jedes lobende Wort, dass hier ein respektvoller und wertschätzender Umgang gepflegt wird. Das ist umso bemerkenswerter, als dass dies in Zeiten von Stress und Druck an vielen Arbeitsplätzen längst nicht mehr so ist. „Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken“, heißt es nicht ganz falsch im Volksmund, und die Führungsriege der Kreisverwaltung scheint in diesem Zusammenhang einiges richtig zu machen. Ein großer Anspruch für die Nachfolger von Ulrike Haase. Übrigens: Der Kreis Mettmann sucht auch in diesem Jahr wieder Auszubildende.