Mettmann : Kleine Akrobaten begeistern ihre Eltern

Mit viel Applaus wurde die bunt gemischte Mitmachzirkus-Truppe des Caritasverbands für ihre Auftritte belohnt.

Es sind vor allem Eltern und Geschwister, die zu dieser kleinen Privatvorstellung gekommen sind, um zu sehen, was ihre Kinder innerhalb der letzten fünf Tage denn so alles gelernt haben. So lange dauerte das Zirkusprojekt, das innerhalb der Kampagne „vielfalt.viel.wert“ im Fachdienst für Integration und Migration des Caritasverbandes für den Kreis Mettmann in der Kreisstadt organisiert wurde.

Das Projekt will das Miteinander der Kulturen in Mettmann fördern.

„Wir machen das seit drei Jahren“, erzählt Heiko Richartz, Vielfalt-Beauftragter der Caritas, „immer in den Oster- und den Herbstferien.“ Hierbei sollen vor allem Kinder aus Flüchtlingsfamilien angesprochen werden. So kommen Kinder und Jugendliche aus vielen unterschiedlichen Nationen zusammen. „Ziel ist es, im frühen Alter Vorurteile abzubauen, indem die Kinder sich kennenlernen“, betont Richartz.

Die gemeinsamen Interessen der Kinder, das gemeinsame Verfolgen eines Ziels sei der Schlüssel. Dabei lässt Olaf Schmeißer den Kindern viel Freiraum beim Entwickeln der Zirkusnummern. Zwanzig Kinder zwischen 8 und 14 Jahren haben sich für das Projekt angemeldet. „Jede Gruppe ist anders“, weiß Schmeißer. „Ich arbeite erst mit Regeln, wenn es nötig ist.“ So kann jedes Kind völlig frei wählen, was es tun möchte.

Die Kinder haben Fantasie und sie haben sehr viel Freude, die Nummern zu entwickeln – ob sie mit Bällen, Messern oder Tüchern jonglieren, mit dem Einrad fahren oder Akrobatik am Vertikaltuch vorführen, so wie Yara. „Ich hatte am Anfang Muskelkater in den Händen“, gibt die Zehnjährige zu, die die Zirkustage genossen hat. „Ich finde das so megatoll, ich habe mich jeden Tag auf den nächsten gefreut.“ Sie habe „echt viel gelernt.“ Zum Beispiel auf einer Tonne den Hula-Hoop-Reifen kreisen zu lassen. „Und ich laufe auf Bällen.“