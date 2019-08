Sommerferienspaß in Mettmann geht auf die Zielgerade : Kleine Filmemacher drehen im Neanderthal Museum

Mettmann Die letzte Ferienwoche steht bevor. Für Kinder gibt es noch einmal viele Mitmach-Aktionen rund um das Thema Steinzeit.

(arue) Auch in der sechsten Ferienwoche bietet das Neanderthal Museum Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Das Programm startet am Dienstag, 20. August, 14 bis 16 Uhr, mit dem „Steinzeit-Krimi“ (weiterer Termin 27. August, 14 bis 16 Uhr). Dabei können junge Spürnasen ab acht Jahren auf Verbrecherjagd gehen: Es wurde ein frühmenschlicher Schädel aus dem Museum gestohlen. Bei der interaktiven Verbrecherjagd müssen Spuren untersucht, kniffelige Rätsel gelöst und alles Hinweise schlau kombiniert werden. Die Teilnahme kostet 16 Euro

Am Mittwoch, 21. August, 12 bis 13 Uhr, geht es mit einer spannenden „Mitmachführung: Hi, Neanderthaler, wie lebst du?“ in die Dauerausstellung. Kinder ab sechs Jahre lernen die eiszeitlichen Jäger und Sammler näher kennen. Sie sehen, welche Werkzeuge und Waffen sie benutzt haben, was ihre Lieblingsspeise war und welche Kleider sie trugen. Zudem dürfen sie einen echten Mammutzahn anfassen. Die Teilnahme kostet neun Euro.