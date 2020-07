Aktiv sein in Mettmann : Klassik im Kino, Plaudern mit der Politik oder lieber Juggern für die Jugend?

Salzburger Flair gibt es am Wochenende auch in Mettmann. Der Unterschied: Im Mettmanner Weltspiegel-Kino hat das Publikum herrlich gepolsterte Sitze. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Corona hat längst nicht alles lahm gelegt: Wer mag, kann sich dem Musikgenuss hingeben, sich für die Kommunalwahl informieren oder in der wohl „beklopptesten Sportart der Welt“ ausprobieren.

Klassik im Kino Am 1. August eröffnen die Salzburger Festspiele anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens mit der Neuinszenierung von Richard Strauss’ Oper „Elektra“ aus der Felsenreitschule und mit der Wiederaufnahme des „Jedermann“ auf dem Domplatz. Diese Leckerbissen werden am Samstag, 1. August, live in das Weltspiegel-Kino in Mettmann übertragen. Um 17 Uhr startet die Aufführung von „Elektra“ (Tickets unter https://kinomettmann.de/booking/15111), um 21 Uhr die Aufführung des „Jedermann“ (Tickets: https://kinomettmann.de/booking/15110). Eintrittskarten kosten jeweils 25 Euro, im Paket 40 Euro.