Wie Kochlöffellegastheniker in Mettmann zu Könnern werden Kochkursus im Zeichen der Kuh

Lebensmittel als Mittel zum Leben zu begreifen und sich gesund zu ernähren, sind Dauerthemen an der Katholischen Grundschule, kurz KGS. „Schon bei den Jüngsten werfen wir einen Blick in die Brotbox, ob da genügend Obst und Gemüse anstelle von zu viel Süßzeugs enthalten sind“, beschreibt Susanne Neuwirth eine präventive Gesundheitsmaßnahme. „Es gibt einen klaren Katalog an Schulregeln. Das gesunde Miteinander ist eine davon“, ergänzt Schulleiterin Sabine Melka. „Erziehungsresistent sind beim gesunden Pausen-Snack die Eltern, nicht die Kinder“, wissen beide – und wie zum Beweis stürzten sich die KGS-Pinguine mit Feuereifer ins Lernprogramm. Violetta Seibel und Landfrau Karin Hoppe waren im mobilen Kochseminar Anleiterinnen. Sie hatten die Rezepte für drei internationale Zubereitungen rund um Milch dabei. Indisches Lassie, Gemüsewraps und spanischer Milchreis mit Obstspießen bildeten so ein Mittagsmenü.