Klassentreffen in Mettmann : „Aus uns Ehemaligen ist etwas geworden“

Sie waren der Jahrgang 1981 an der Realschule Mettmann und trafen sich nun nach vier Jahrzehnten wieder in der in der Goldberger Mühle: Vorn das Orga-Team (von links) Uwe Wieczorek, Andreas Hartmann, Petra Ullrich und Gerhard Streufert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN Die Klasse 10b der Carl-Fuhlrott-Realschule von 1981 kam zum Klassentreffen in die Goldberger Mühle. Auch die ehemaligen Klassenlehrer kamen hinzu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Peter

Kurz nachdem die Bürgerinitiative entschieden hatte, auf eine Klage gegen die Ablehnung eines Bürgerbegehrens zum Erhalt der Realschule zu verzichten, hat sich die Abschlussklasse 10b aus dem Jahr 1981 zur 40-jährigen Jubiläumsfeier getroffen. Einige der Teilnehmenden hatten vom beschlossenen Aus ihrer Schule noch nichts mitbekommen, da sie inzwischen in anderen Städten wohnen. Und so stand die Freude über das Wiedersehen klar im Vordergrund. Zum Klassentreffen an der Goldberger Mühle kamen sogar die beiden ehemaligen Klassenlehrer, die sich auch nach 40 Jahren noch an fast alle Namen und Gesichter erinnern konnten.

Bei schönstem Sonnenschein trudelten die alten Freunde nach und nach an der Mühle ein. Der harte Kern um Orga-Chef Uwe Wieczorek war schon da und begrüßte jeden Neuankömmling mit herzlicher Begeisterung. Auf der Terrasse standen mit kleinen „40s“ dekorierte Stehtische, unter dem Vordach warteten enorme Mengen an Knabberzeug und das alkoholfreie Bier lagerte gut gekühlt im Schuppen. „Wir wohnen ja alle woanders und müssen nachher noch fahren“, hieß es zur Erklärung, warum man komplett ohne Alkohol feierte. Stattdessen war nach der Foto-Session mit einer professionellen Fotografin ein festliches Abendessen vorgesehen, und „DJ Jürgen“ Wedding wartete in der bunt beleuchteten Disco-Stube darauf, später für seine Klassenkameraden aufzulegen.

Besonders bejubelt wurde um 17.37 Uhr das Eintreffen von Klassenlehrerin Heidi Busse. Die inzwischen schon ältere Dame freute sich sehr, ihre ehemaligen Schützlinge wiederzusehen und es gab viele Umarmungen. „Ich wollte eigentlich nie wieder zu Klassentreffen gehen. Da könnt ihr euch richtig was drauf einbilden, dass ich heute hier bin“, scherzte die Pädagogin. Später traf auch Lothar Oehlert ein, der die 10b damals ab dem neunten Schuljahr von Heidi Busse übernommen hatte. „Die Zeit als junger Lehrer in Mettmann war Wahnsinn für mich“, erinnert sich der Pensionär. Er war extra aus Teheran (Iran) angereist, wo er von 2001 bis 2010 die Schule der Deutschen Botschaft geleitet hatte. Das sei die Erfüllung eines alten Traums gewesen, nachdem er mehrere Schulleiter-Stellen in Erkrath, Wülfrath und Duisburg innegehabt habe.