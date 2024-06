Im September gibt es die vierte Ausgabe von Klang.Räume.Oberstadt So klingt die Herzkammer von Mettmann

Pascal Görtz lebt mit einer Liste. Alle zwei Jahre erfüllt er sich und 700 bis 800 Gästen Wünsche. Musiker und Stilrichtungen stehen da drauf, die ihm aufgefallen sind und die in Ausdruck und Klang zu dem außergewöhnlichen Event passen. Die Klang.Räume.Oberstadt. verwandeln Herzkammer von Mettmann in einen einmaligen Musik-Mix. Der nächste Wünsche-Erfüllungs-Tag steht an: Die vierte Ausgabe des XXL-Wandelkonzerts ist für Samstag, den 7. September, 19 bis 23 Uhr geplant. Mal sehen, was die Liste von Musikimpresario Pascal Görtz so hergibt.