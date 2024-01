Kultur in Mettmann Oberstadt wird wieder zum Klangraum

In der Vergangenheit konnten die Bands zum Beispiel in St. Lambertus oder In der Alten Posthalterei auftreten und dort mit ihrer beeindruckenden Musik punkten. In der immer wieder beeindruckenden Elisabethkapelle mit ihren farbenfrohen Mack-Fenstern erklang klassische Gitarre. Aladdin Haddad aus Damaskus verwöhnte 2018 sein Publikum hier mit bewundernswerter Virtuosität. In der Kulturvilla trat das Samuel Jersak Duo auf und begeisterte das Publikum mit Modern Jazz und Pop Songs.

Auch für die leiblichen Genüsse war immer bestens gesorgt und der stundenlange Bummel und das gemütliche Treffen mit Freunden kam nie zu kurz.