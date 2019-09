Mettmann dankt seinen Mitarbeiterinnen : Kita-Leiterinnen sind der Stadt seit 40 Jahren treu

Mettmann Angelika Schwarz und Ulrike Leineweber sind seit 40 Jahren dabei.

Angelika Schwarz kam über mehrere berufliche Stationen in Düsseldorf, Erkrath und Hilden 1993 nach Mettmann. Sie übernahm zunächst die kommissarische Leitung der Kita in Obschwarzbach. Ulrike Leineweber ist seit 40 Jahren bei der Stadt Mettmann beschäftigt. Nach ihrer Ausbildung wurde sie als Mitarbeiterin in der damaligen „Kinderbewahrstube Eschenkämpchenweg“ eingesetzt. „Dort konnten die Kinder stundenweise abgegeben werden, wenn ihre Eltern etwas zu erledigen hatten“, erinnert sie sich. 1982 wechselte sie nach Mettmann-Süd und wurde Gruppenleiterin im Kinder-und Familienzentrum an der Händelstraße.