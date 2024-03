Blütentraum in Mettmann Wie ein Licht in dunkler Nacht

Unterm bleigrauen Himmel über Mettmann steht ein einsamer Kirschbaum, stolz und majestätisch. Prosaisch geprochen ist er das Glanzlicht des Tages. Seine zarten Blüten kündigen den Frühling an, dass er mal wieder die Sonne einfängt, ist derzeit bloß ein Traum. Er ist gleichzeitig ein Hingucker, Symbol der Schönheit – und Einsamkeit. Die Blühpracht steht nämlich allein auf weiter Flur inmitten kahler Tristesse. Wie kommt der Kirschbaum an seinen Fleck? Ist er das Ergebnis eines kindliches Kirschkernweitspuckens? Solange die Frage unbeantwortet ist, erinnert er daran, dass selbst in der Einsamkeit eine tiefe Schönheit und Stärke liegt. Foto/ Text: von