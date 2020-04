Kirchengemeinden in Mettmann : Gemeinsam beten vielleicht ab Mitte Mai

Pfarrerin Stephanie Franz von der evangelischen Kirchengemeinde vermisst den direkten Kontakt zu den Gemeindegliedern. Dieser Kontakt sei in einer Kirchengemeinde sehr wichtig. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ab dem kommenden Wochenende besteht in Nordrhein-Westfalen wieder die Möglichkeit, die Kirchen für evangelische Gottesdienste und katholische Messen zu öffnen. Dazu müssen die Hygienevorschriften und Abstandsregeln beachtet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das Presbyterium hat beschlossen, zu prüfen, wie die Auflagen umgesetzt werden können, damit zumindest in der Innenstadtkirche an der Freiheitstraße wieder Gottesdienste gefeiert werden können“, erklärt Pfarrerin Stephanie Franz, neue Vorsitzende des Presbyteriums der evangelischen Kirche in Mettmann.

„Ich vermisse schon den direkten Kontakt zu den Gemeindegliedern. Dieser Kontakt ist in einer Kirchengemeinde sehr wichtig. Daher begrüße ich die vorsichtige Öffnung, wobei aber die Schutzmaßnahmen ein wichtiger Bestandteil für die Gestaltung eines Gottesdienstes sein müssen“, berichtet Franz.

Info Gebet und Stille sind weiterhin möglich Die Kirchen der Katholischen Kirche in Mettmann bleiben allesamt weiterhin zu Gebet und Stille täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Sonstige Veranstaltungen, einschließlich der Gruppenaktivitäten, sind noch bis zum 31. Mai komplett abgesagt.

Keine größeren Probleme sieht sie für die zum Abstandhalten notwendigen Umbauten. „Da wir in der Kirche Freiheitstraße keine festen Kirchenbänke sondern eine Bestuhlung haben, dürfte dies gut zu bewerkstelligen sein.“

Sie verweist darauf, dass voraussichtlich ab Mitte Mai mit dem Friedensgebet jeweils mittwochs um zwölf Uhr begonnen werden soll. „Wenn die Möglichkeit besteht, wird es am Himmelfahrtstag einen Gottesdienst im Freien und an Pfingsten die ersten Gottesdienste in der Kirche geben.“ Auch dabei seien die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften unbedingt einzuhalten. „Der Schutz des Nächsten ist eine wichtige Säule des christlichen Glaubens“, betont die Presbyteriumsvorsitzende.

Daher seien die Schutzmaßnahmen ein wichtiger Bestandteil für die Gestaltung der Gottesdienste. Es bestehe der Zwiespalt, dass es einerseits den Wunsch nach der Feier eines gemeinsamen Gottesdienstes gebe, dass andererseits aber die Ausbreitung des Virus einzudämmen sei. „Ich bitte daher um Verständnis, dass es derzeit nicht möglich ist, zu einem früheren Zeitpunkt Präsenzgottesdienste zu feiern.“

Für die katholische Pfarrei Sankt Lambertus erklärt der Leitende Pfarrer Monsignore Herbert Ullmann, dass ab dem 11. Mai jeweils werktags um 9 und 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Lambertus am Markt die heilige Messe gefeiert werden soll, möglichst ohne formelles Anmeldeverfahren. Dazu ist die Kirche eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn geöffnet.

„Es ist aber zu beachten, dass nur markierte Plätze zur Verfügung stehen und der Gottesdienstbesuch in jedem Fall auf eigene Gefahr erfolgt.“ Ordner würden dafür Sorge tragen, dass die Abstandsregeln und Hygienevorschriften von den Kirchgängern befolgt werden. „Die Verpflichtung zu Mund- und Nasenschutz besteht aber nicht“, sagt Ullmann. Wegen der Abklärung in Sachen Anmeldeverfahren bei der Durchführung der Sonntagsgottesdienste sei bei einer so großen Pfarrei wohl erst ab Pfingstgen wieder mit öffentlichen Sonntagsgottesdiensten zu rechnen. Es seien halt auch wichtige Dokumentationspflichten und Datenschutzgesichtspunkte zu berücksichtigen, die mit dem Corona-Krisenstab der Kirchgemeinde abgestimmt werden müssen.