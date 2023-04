Engagement in Mettmann Kirche bleibt Treffpunkt für gemeinsame Mahlzeiten

Als die Winterkirche zum Frühlingsbeginn ihre Türen schloss, gab es spür- und hörbares Bedauern bei den Gästen des Mittagstischs in der Kirche an der Freiheitstraße. Die Idee, die Kirche zu einem Treffpunkt bei gemeinsamer Mahlzeit zu öffnen, war so gut angekommen und angenommen, dass das ökumenische Mitarbeitenden-Team die Fortsetzung beschlossen hat. Am Mittwoch, 19. April, startet also die Markt-Kirche in der Kirche Freiheitstraße. Jeden Mittwoch nach dem Markt und dem Friedensgebet ist der Tisch ab 12.30 Uhr gedeckt. Und wieder wird es das Evangelische Krankenhaus Mettmann sein, das die Mahlzeit bereitet. Die Markt-Kirche ist zunächst bis August geplant. In dieser Zeit möchte das Team der Ehrenamtlichen ausreichend Erfahrungen sammeln. Denn dann muss entschieden werden, wie es weitergehen soll.