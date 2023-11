Lichtspielhaus Mettmann Ausgezeichnetes Weltspiegel Kino

Vor drei Jahren ist das Vater-Sohn-Gespann zum ersten Mal glücklich in den Fördertopf des Kinoprogrammpreis NRW gerutscht, „wir versuchen, uns immer weiterzuentwickeln“, neue Formate werden ausgeheckt und erprobt. So wie etwa das „Vino-Kino“, eine heitere Genusskombination aus Film mit ausgewählten Weinen, übrigens wieder am 16. November an der Düsseldorfer Straße zu haben.