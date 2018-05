Mettmann: Kino zeigt zum Frauenfilmtag Porträt der Sängerin "Dalida"

Mettmann Das Mettmanner Kino veranstaltet morgen, Mittwoch, 9. Mai, in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Mettmann und Wülfrath um 20 Uhr den nächsten Frauenfilmtag. Er läuft im Weltspiegel-Kino in Mettmann. Auf dem Programm steht diesmal der Film "Dalida". Die Filmbiografie von Regisseurin Lisa Azuelos zeichnet das bewegte Leben der französischen Sängerin nach.

"Mut ist nichts anderes als Angst, die man nicht zeigt": Sergio Leones legendäre Worte könnten auch Pate gestanden haben für das schillernde Leben der Sängerin, die zeitlebens nach echter Sinnhaftigkeit, Spiritualität und letztlich auch ein bisschen Frieden in ihrem mehr als turbulenten Leben suchte. Als erste Frau überhaupt erhielt sie eine "diamantene Schallplatte", wodurch Dalida schon früh europaweit bekannt wurde. Auch in Deutschland war sie mit ihren Liedern wie "Am Tag, als der Regen kam" überaus populär. Im Laufe ihrer Ausnahmekarriere als Sängerin, Show- und Revue-Star nahm sie bis Mitte der 1980er-Jahre mehr als 2000 Lieder auf.