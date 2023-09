Weltkindertag in Mettmann Engagement für Kinder ist Engagement für bessere Welt

Aus seiner Sicht ist das der Moment, in dem Glück und Perspektive in den Fokus genommen werden. „Es ist ein Tag, an dem wir die Hoffnung und die positiven Dinge, die Kinder in unser Leben bringen, in den Vordergrund stellen möchten.“ Die Aufgabenliste, die der Kinderschutzbund in Mettmann stemmen will, ist lang, wie auch Vorstandkollegin Angela Mäder ausführt. Mehr Ehrenamtler müssen für die Arbeit gewonnen, weitere Geldquellen aufgetan werden. Es sind Kinder Geflüchteter ebenso wie der Mettmanner Nachwuchs, der bei der Hausaufgabenbetreuung gefördert wird. Der extreme Fachkräftemangel an den Schulen macht sich in der täglichen Arbeit bemerkbar, beschreibt Angela Mäder.