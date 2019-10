Wichtiges Amt in Mettmann ist frei : Kinderschutzbund sucht weiter einen Chef

Mettmann Seit mehr als einem Jahr ist der Vorsitz vakant. Für den Übergang hat nun Gabriele Flößer das Amt übernommen.

Gabriele Flößer hat ihre Schulzeit in Mettmann verbracht und ihr Abitur 1981 am Heinrich-Heine-Gymnasium gemacht. Sie hat einen Bezug zur Stadt, in der sie seit Juli die Geschicke des Kinderschutzbundes leitet, obwohl sie schon lange nicht mehr in Mettmann lebt. „Ich arbeite in Dortmund und lebe in Bielefeld“, verrät die 56-Jährige. Deshalb kann sie den Vorsitz auch nicht dauerhaft übernehmen, obwohl sie für das Amt wie geschaffen ist.

In Bielefeld studierte sie Erziehungswissenschaften und war danach als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Pädagogik an der Uni Bielefeld tätig, bevor sie im Oktober 1993 dort promovierte. Neben ihrer regen Tätigkeit in unterschiedlichen Ausschüssen, Kommissionen und Forschergruppen in den Bereichen Bildung, Jugendhilfe und soziale Dienste, füllte sie immer wieder Lehraufträge der Universitäten in Bielefeld, Jena und Dortmund aus. 2001 wurde Gabriele Flößer dann zur Professorin für Sozialpädagogik an die Universität Dortmund berufen. Seit 2018 ist sie als Vorstandsvorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband NRW tätig.