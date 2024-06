Kinderschutzbund Mettmann in Sorge Sinkende Einnahmen erfordern höhere Spenden

Auf der anderen Seite werde die Arbeit des Kinderschutzbundes immer wichtiger. Jährlich würden rund 50 Kinder und Jugendliche bei ihren Hausaufgaben und Wochenplänen unterstützt. In der Katholischen Grundschule, KGS, gebe es eine vor-Ort-Betreuung. Fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Ehrenamtler verhindern so, dass die Jugendliche in der Schule den Anschluss verlieren und sorgen dafür, dass sie einen Abschluss erreichen. Dabei seien die Defizite bei der Lesekompetenz und dem Schreiben auffällig, die sich auf andere Schulfächer auswirken.