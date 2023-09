Mettmanns nächste Generation 2800 Euro für Kinderschutzbund

Mettmann (RP/von) Das Stadtorchester Mettmann übergibt den Erlös aus dem Benefizkonzert der Big Band des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr an den Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Mettmann: 2800 Euro wurden per Scheck überreicht. Knapp 2450 Euro sind durch Kartenverkauf und Spenden am Konzerttag im Juni zusammengekommen. Diesen Betrag stockte das Stadtorchester aus eigenen Mitteln weiter auf die Summe von 2800 Euro auf.