Mettmann : Der Neue hat Wohl der Kinder im Blick

Der neue Vorsitzende Jürgen Winkelmann will nun gemeinsam mit seinem Team Fahrt aufnehmen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Nach einer turbulenten Zeit kommt der Kinderschutzbund Mettmann mit einem neuen Vorstand nun endlich wieder in ruhige Fahrwasser. Nachdem eine Übergangsvorsitzende die Geschicke des Vereins leitete, ist nun mit Jürgen Winkelmann ein Mettmanner gefunden, mit dem nun eine langfristige Perspektive aufgebaut werden kann.

Noch vor einem Jahr stand der Kinderschutzbund Ortsverband Mettmann vor dem Problem, den Posten des Vorstandsvorsitzenden neu besetzen zu müssen. Glücklicherweise erklärte sich Prof. Dr. Gabi Flößer bereit, den Vorsitz zumindest für eine Übergangszeit zu übernehmen. In der Zwischenzeit wurde ein neuer Vorstandsvorsitzender gesucht und mit Dr. Jürgen Winkelmann auch gefunden.

„Das erste Gespräch fand am 11. November statt“, erinnert sich der 67-Jährige. Im Januar begann er, sich in seinen künftigen Posten einzuarbeiten, knüpfte erste Kontakte. Bei der Mitgliederversammlung am 17. Juni wurde er nun offiziell zum Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Info 1000 Kinder leben in ärmlichen Verhältnissen Was Etwa 1000 Kinder wachsen nach Angaben des Kinderschutzbundes in Mettmann in ärmlichen Verhältnissen auf. Wie Der Kinderschutzbund ist in mehreren Aufgabenfeldern aktiv: Er bietet Mädchen und Jungen eine Hausaufgabenbetreuung und Lernförderung an, vermittelt geprüfte Babysitter, organisiert Ausflüge und Projekte, berät Eltern und Lehrer und betreibt einen Kleiderladen.

Jürgen Winkelmann wohnt seit 14 Jahren in Mettmann, ist zum zweiten Mal verheiratet und lebt in einer typischen Patchworkfamilie mit sechs Kindern. „Ich war fast mein ganzes Berufsleben abhängig beschäftig“, erzählt er. Als letztes war er als Personalvorstand tätig.

Seit er im Ruhestand ist, hat er sich selbständig gemacht. „Ich fühle mich noch voll von Energie“, sagt er. Deshalb möchte er einen Teil dieser Energie in die Vorstandsarbeit stecken. „Da kann ich ein bisschen was von dem, was ich erfahren habe, zurückgeben an die Gesellschaft“, sagt er. Da er auch lange in einem Industrieverband den Vorsitz hatte, weiß er, „wie Verbände gehen“. Allerdings ist die Sozialarbeit Neuland für ihn. „Da muss ich aufs Team setzen.“ Wichtig sei ihm, Initiativen zu unterstützen und selbst auch mit anzupacken.

Als stellvertretende Vorsitzende wurde Christa Seher-Schneid in ihrem Amt bestätigt. Die 70-Jährige ist schon seit über zehn Jahren im Kinderschutzbund aktiv. „Ich bin auch stellvertretende Vorsitzende im Landesverband“, erzählt sie. Den Bezug zu Mettmann hat sie durch ihre langjährige Tätigkeit als Jugendamtsleiterin in Ratingen. „Da hat man natürlich viel mit dem Kinderschutzbund zu tun und auch die Verbindung nach Mettmann.“ Christa Seher-Schneid lebt in Duisburg und sieht ihren stellvertretenden Vorsitz als Übergangslösung. „Das Bestreben ist, den Vorstand auf Mettmanner Füße zu stellen“, betont sie.

Esther aus dem Kahmen wurde neu ins Amt der Schatzmeisterin gewählt. Seit rund drei Jahren ist sie als Beisitzerin schon dabei. Zum Kinderschutzbund kam die 48-Jährige über die Freiwilligenzentrale. „Ich habe selbst keine Kinder und hatte immer das Bedürfnis, hier gerne lokal zu unterstützen“, sagt sie. Esther aus dem Kahmen ist selbständige Sachverständige für Immobilienbewertung. „Da habe ich viel mit Zahlen zu tun“, erzählt sie. Als Schatzmeisterin kann sie ihre beruflichen Stärken einsetzen. „Und ich kann etwas zurückgeben.“

Der neue Vorstand weiß sich vor viele Herausforderungen gestellt. „Wie gewinnen wir Ehrenamtler, insbesondere jüngere Ehrenamtler?“, sagt Dr. Jürgen Winkelmann. „Da werden wir einiges an Energie reinstecken müssen.“ Dazu kommt, nicht nur die bisherigen Sponsoren zu halten, sondern auch neue zu gewinnen. Eine Aufgabe, die gerade in der derzeit angespannten wirtschaftlichen Lage nicht einfach ist. Deshalb sei es wichtig, sich klare Ziele zu setzen, wie der Vorsitzende erklärt: „In der zweiten Jahreshälfte werden wir abstecken, wo wir die nächsten Jahre hinwollen.“