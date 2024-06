Keine Gebäude, keine Erziehenden – Kita-Notstand Kindergärten beteiligen sich an „Black Week“

Aber es fehlt inzwischen nicht bloß an Gebäuden, also Kita-Plätzen. Das durch mehrere Pandemiejahre belastete System wird durch den akuten Fach- und Arbeitskräftemangel in Verbindung mit einem hohen Krankenstand bei Bestandskräften auf die Probe gestellt, schlugen die Wohlfahrtsverbände schon zum Jahreswechsel 2023 Alarm. Es fehlt auch an attraktiver Bezahlung, um Nachwuchs für den Job als Erzieher zu gewinnen. Auch stärkere Verbände haben sich bewährt, wie beispielsweise der Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann berichtet. Die Windrose ist der Verbund von zurzeit fünfzehn evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder. 2020 gegründet, umfasst der Verbund heute 15 Kindertagesstätten. Die Kirchengemeinden Mettmann, Erkrath, Hochdahl, Hilden, Ratingen und Linnep haben die Trägerschaft ihrer Kindergärten auf ihren Kirchenkreis übertragen. „Insgesamt besuchen etwa 1200 Kinder die Einrichtungen, die tagtäglich von qualifiziertem Fachpersonal betreut werden. Die Windrose ist mit über 300 Mitarbeitenden und bald über 30 Auszubildenden vergleichbar mit einem mittelständischen Unternehmen und ein attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmark“, führt Kirchenkreissprecherin Beate Meurer aus. „Im nächsten Kitajahr plant die Windrose den Betrieb einer weiteren Einrichtung aufzunehmen“, nämlich in Ratingen.