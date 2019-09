Kulturvilla in Mettmann feiert Geburtstag : Kinder werden spielerisch zu Künstlern

Mettmann Die Kulturvilla feierte jetzt ihren Geburtstag mit Musik, Leckereien und vielen Aktionen.

Das Kunsthaus zeigt, ebenfalls im Garten, eine Kunstwerkstatt unter Leitung von Marion Quack von der Malschule „Kunstflug“. „Gymnasial-Schüler haben einen Farbentanz aufgeführt. Sie haben getanzt und ihre Füße haben dabei den Pinsel geführt“, berichtet sie und präsentiert die Ergebnisse: „Es ist ein drei mal vier Meter großes Bild aus Acrylfarben entstanden, das ich geschnitten habe, so dass jeder ein Stück dieses Kunstwerkes erwerben kann.“ In ihrer Postkarten-Werkstatt kann sich jeder versuchen. Lina ist erst drei Jahre alt und zeigt stolz ihr gelungenes Kunstwerk aus Fingerfarben-Punkten.

Die nächste Veranstaltung in der Kulturvilla ist am Donnerstag, 12. September, 19.30 Uhr, mit dem „Duo Mapiano“: Die Gäste der Veranstaltung sind zum „Public Singing“ eingeladen.

Der Mettmanner Künstler Jürgen Brockerhoff arbeitet gerade an einer Serie von „Brockerköpfen“. Das sind Skulpturen aus Eichenholz, das er mit der Kettensäge bearbeitet, bis ein Gesicht entsteht. „Ich habe heute an Brockerkopf neun gearbeitet“, erzählt er und zeigt auch Nummer vier, fünf und sechs, die in der Kulturvilla an der Wand hängen. Durch dunkle Farben auf hellem Untergrund werden bestimmte Strukturen hervorgehoben, bis der Gesichtsausdruck entsteht. Die Mimik ist ganz unterschiedlich; und es ist faszinierend, wie sich der Betrachter dadurch angesprochen fühlt.