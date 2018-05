Mettmann : Kinder sind heiß auf die Feuerwehr

Foto: dietrich janicki

Mettmann Julian (6) durfte in voller Montur gemeinsam mit Feuerwehrmann Erick Franken ein Feuer löschen - beim Tag der offenen Tür des Löschzugs Alt-Erkrath am Gerätehaus an der Ludenberger Straße. Der ist jedes Jahr an Christi Himmelfahrt ein großes Spektakel, das viele Besucher anzieht. Es gab wieder ein Programm für die ganze Familie mit Vatertags-Frühschoppen, einer Fahrzeugausstellung von Feuerwehr, Polizei und Bundespolizei. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und auch Kinderschminken stand auf dem Programm.

Zweimal wurde im Laufe des Nachmittags von den Mitgliedern des Löschzuges eine Fettexplosion demonstriert - um deutlich zu machen, wie gefährlich das ist und wie beim Löschen vorgegangen werden muss.

(RP)