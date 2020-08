Schulwegkontrollen der Kreispolizei Mettmann : Kinder nicht gesichert: Geldstrafe

Mettmann In allen kreisangehörigen Städten führte die Polizei in der ablaufenden Woche Schulwegkontrollen durch. Die Ergebnisse waren teilweise erschreckend, Kinder waren nicht richtig gesichert.

(RP) Pünktlich mit dem Schulbeginn hat auch die Kreispolizei Mettmann in dieser Woche Schulwegkontrollen unternommen – mit, wie sie selber meldet, „zum Teil traurigen Ergebnissen“. So registrierten die Beamten „einen besonders krassen Verstoß“ an der Rheinstraße in Mettmann: Hier fiel ein 43-jähriger Autofahrer auf, der in seinem Wagen neben seiner Ehefrau gleichzeitig vier Kinder transportierte. Damit war schon die Kapazität der fünf maximal zulässigen Sitzplätze im Fahrzeug unzulässig überschritten.