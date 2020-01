Schulungen in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Kinder lernen sicheres Verhalten im Straßenverkehr

Mettmann (arue) 166 Kinder wurden im vorvergangenen Jahr bei Unfällen im Straßenverkehr des Kreises Mettmann verletzt, 20 davon schwer. Aktuellere Zahlen gibt es noch nicht, sie werden erst im Februar veröffentlicht.

Damit verbunden ist eine Verkehrserziehung, die sich in drei Stufen über mehrere Jahre hinzieht. In Stufe eins werden Vorschulkinder in den Kindertageseinrichtungen als Fußgänger im Straßenverkehr geschult. Die zweite Stufe kann erreicht werden, wenn die Kinder in der Grundschule ihr Fußgängertraining fortführen und auch erste Regeln für die Teilnahme als Fahrradfahrer im Straßenverkehr lernen. Außerdem erfahren sie Wissenswertes über ein verkehrssicheres Fahrrad und können im Fahrradparcours auf dem Schulhof trainieren.