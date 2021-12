Weihnachtszauber für Kinder von Geflüchteten in Mettmann : 107 Kinder mit Päckchen beschenkt

Weihnachtszauber für Kinder von Geflüchteten in Mettmann

Integrationsrat und Caritas haben für 107 Kinder, die in den vier Mettmanner Unterkünften für Geflüchtete leben, kleine Aufmerksamkeiten zum Weihnachtsfest verpackt. Foto: Caritas Mettmann

Mettmann Geschenke, Süßigkeiten und weihnachtliche Überraschungen? Für viele Kinder keine Selbstverständlichkeit. Caritas und Integrationsrat bedachten jetzt Kinder von Geflüchteten aus den vier Mettmanner Einrichtungen als „Weihnachtsengel".

Der Integrationsrat der Stadt Mettmann, der Caritas-Fachdienst für Integration und Migration, kurz FiM, sowie ehrenamtliche Helferinnen haben für 107 Kinder, die in den vier Mettmanner Unterkünften für Geflüchtete leben, kleine Aufmerksamkeiten zum Weihnachtsfest verpackt.

Ursprünglich war vorgesehen, die Geschenke im Rahmen einer Freiluft-Weihnachtsfeier am neuen Caritas-Beratungszentrum an der Lutterbecker Straße 30 vom Nikolaus persönlich überreichen zu lassen. Der kluge Mann aber hat die Corona-Fallzahlen im Blick und angesichts von Inzidenz, Omikron und zum Schutz der Menschen in den Unterkünften und der Ehrenamtlichen verfügt, dass eine andere Lösung gefunden müsse, um den Kindern eine Freude zu machen. „In meinen Augen trägt gegenseitige Wertschätzung zum Integrationsprozess bei, und diese kann man mit einer kleinen Aufmerksamkeit zum Weihnachtsfest zum Ausdruck bringen. Deshalb freue ich mich mit den Kindern über diese gemeinsame Initiative der Caritas und des Integrationsrates“, sagt Frederic Kipp, Integrationsbeauftragter der Stadt Mettmann.