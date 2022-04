Kinder in Mettmann: Osterferien-Spaß vor der Haustür.

Mettmann Es gibt noch freie Plätze bei den Angeboten der Stadt Mettmann und im Neanderthal Museum. Von der eiszeitlichen Fährtensuche im Tal bis zu einem Besuch im Freizeitpark ist alles dabei.

Figuren töpfern, Steinzeitmesser bauen oder eiszeitliche Tiere beobachten – das Neanderthal Museum in Mettmann bietet vor allem in der zweiten Ferienhälfte ein abwechslungsreiches Programm für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren. In Tagesworkshops können sich die Jüngsten dabei unter anderem auf eine Zeitreise durch das Eiszeitliche Wildgehege begeben. Geboten werden spannende Spiel-, Bastel- und Forschungsaktionen, für ganze Gruppen – beispielseise in Ogata-Stärke, als Omi-Großvater-Enkel-Aktion oder für Individualisten, die sich einer Gruppe anschließen wollen. Exemplarisch steht dabei das Motto „Im Wald“ am Dienstag, 19. April, mit einer Schnitzeljagd durch, na klar, den Wald, im Mittelpunkt. Dabei wird zunächst nach Tierspuren gesucht, um sie zu bestimmen, außerdem werden Blätter zur späteren Verwendung gesammelt. Denn nach der Mittagspause und einer Kletter- plus Balanciereinheit auf dem Steinzeitspielplatz geht es in die sogenannte Steinzeitwerkstatt. Dort wird aus dem zuvor gesammelten Naturmaterial Kunst – in Form bedruckter T-Shirts, Taschen und Traumfängern. Ebenfalls nichts Alltägliches bietet unter freiem Himmel die Eiszeit-Safari. Dafür geht es Mittwoch, 20. April, ins Wildgehege. Hier ziehen derzeit Eggi, Ella und Destiny die Blicke auf sich, die seit Herbst 2021 hier lebenden Wisent-Jungkühe. Normalerweise können sie auf einem Rundweg von etwa drei Kilometern mit teils steilen Treppen und urigen Brücken in 60 bis 90 Minuten entlang von Wiesen und Waldbereichen, Tal- und Bergabschnitten bestaunt werden, jetzt rücken sie zusammen mit Auerochsen und Wildpferde in den Fokus.