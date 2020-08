Schulbeginn im Kreis Mettmann : Kinder basteln ihre Schultüten

Mettmann Am Donnerstag beginnt für die i-Dötzchen im Kreis die Schule. Laut Kreispolizei sind es insgesamt 4300 Mädchen und Jungen, auf die Autofahrer in der nächsten Zeit besondere Rücksicht nehmen sollten.

(RP) Auch in Mettmann beginnt in dieser Woche wieder die Schule für zahlreiche i-Dötzchen: Für die Kinder von Flüchtlingsfamilien organisierte der Caritasverband jetzt eine Bastelaktion. Mit allen Kindern die neu eingeschult werden, wurden gemeinsam Schultüten gestaltet und gebastelt. Insgesamt gibt es laut Kreispolizei Mettmann in diesem Jahr 4300 Schulstarter im Kreis. Die Polizei bittet Autofahrer, am Tag der Einschulung – Donnerstag, 13. August – besonders vorsichtig zu fahren und auf Kinder zu achten, die auf dem Weg zur Schule oder dem Heimweg sind. Eltern sollten den Schulweg mit ihren Kindern unbedingt einüben.