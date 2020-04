Corona-Aktion in Mettmann : Kinder basteln bunte „Hoffnungshändchen“

Mettmann (arue) „Hoffnungshändchen“ zieren ab Gründonnerstag die Innenstadt in Mettmann: Es sind von Kindern selbst gemalte und gebastelte Abdrücke ihrer Hände auf Tonkarton. Sie sollen zum einen an das wegen der Corona-Pandemie geltende Kontaktverbot und die Hygieneregel des Händewaschens erinnern.

Zum anderen sollen die kleinen Hände denjenigen einen bunten Moment der Freude bringen, die wegen der Pandemie zurzeit keinen Besuch empfangen können. Einige dieser bunten Hände, die „Hoffnungshändchen“ heißen, weil sie Hoffnung verbreiten sollen, sind schon in diversen Fenstern zu sehen. Gründonnerstag schmückt darüber hinaus Doris Krohn-Gagaik Bäume in Mettmanns City mit den kleinen Werken, die Interessierte übrigens gerne abpflücken und mit nach Hause nehmen dürfen. Die Mettmannerin ist Urheberin der Aktion: Als Betreuerin in der Kindertagespflege möchte sie so den Kontakt zu den Kindern halten. Sie freut sich über die gute Resonanz: „Inzwischen sind unsere Hoffnungshändchen auch weit über die Stadtgrenzen hinaus versendet worden“, erzählt sie. Denn Doris Krohn-Gagaik laminiert die Handabdrücke und versendet sie an alle, die ihre Fenster und Türen ebenfalls damit schmücken wollen. Zugleich sorgt sie dank Spenden von Ikea und der Firmen Bovensiepen und Druckerei Waßer dafür, dass immer mehr Kinder Tonpapier und Farben erhalten, um mitmachen zu können. Wollen sich weitere Teil- und Abnehmer bei ihr melden: Kontakt per E-Mail unter NannyMcD@gmx.de.