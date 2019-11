Mettmann : Keramik-Künstlerin öffnet Türen in Obmettmann

Mettmann (eise) Seit 1977 wohnt Christine Atmer de Reig in Obmettmann. Seitdem veranstaltet sie jährlich eine Ausstellung ihrer Keramik, immer in Verbindung mit ein bis zwei weiteren Künstlern anderer Genres.

Dieses Jahr wird die Ausstellung mit Kreationen ihrer Tochter Vivien, die als Goldschmiedin Schmuckstücke präsentieren wird, und den Werken des Düsseldorfer Malers Klaus Sievers zu bewundern sein – alles in ihrem Haus in freier Natur, also Idylle pur. Dort hat sie eine kleine Ferienwohnung eingerichtet, dekoriert mit ihrer Keramik: Vasen, Krüge, Untersetzer, Lampenschirme und vieles mehr. Atmer de Reig stammt aus einer künstlerisch ambitionierten Hamburger Familie, hat dort an der Hochschule für Bildende Künste studiert, nachdem sie zuvor eine Töpferlehre auf Sylt gemacht hatte. Viele Ausstellungen und Preise sind in ihrer Vita verzeichnet.