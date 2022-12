Krankenhäuser im Kreis Mettmann Notaufnahmen völlig überlastet – Krankenhäuser wollen nur noch echte Notfälle

Auch die Einsatzzeiten der Rettungsdienste könnten sich aktuell verlängern, da die Patienten oft erst nach einer längeren Wartezeit in die Notaufnahme gebracht werden könnten. Die Notfallversorgung sei jedoch sichergestellt. „Lebensbedrohliche Erkrankungen und Unfallpatienten werden natürlich sofort versorgt, andere Patienten müssen nach Dringlichkeit priorisiert werden und sich auf Wartezeiten einstellen. Regelmäßig müssen durch die Leitstelle entsendete Rettungswagen zu anderen Krankenhäusern fahren. Derzeit werden Patienten vermehrt auch in Krankenhäuser in größerer Entfernung transportiert“, sagt Dr. Arne Köster, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Mettmann.