Analyse der Innenstadt-Käufer im Kreis Mettmann Was das Handy über seine Besitzer verrät

Für den Kreis Mettmann ergibt sich eine Konstanz gegenüber dem Vorjahr an den Donnerstagen, samstags registriert die IHK ein Plus von 4 Prozent. Was tun mit diesen Angaben? Händler und Gastronomen können sich mit ihren Aktionen an Kunden-Spitzen orientieren. Oder versuchen, in schwachen Zeiten mehr Besucher anzuziehen.