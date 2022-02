Katholische Kirche in Mettmann : „Wir sprechen von Verbrechern“

METTMANN Schonungslose Diskussion über die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche in St. Lambertus. Monsignore Herbert Ullmann gesteht eigene Versäumnisse ein.

Den Auftakt in der Diskussion machte die in der Gemeinde sehr engagierte Antje Rauh. Sie benannte schonungslos die Schwachstellen in der katholischen Kirche und legte vor allem beim Thema sexueller Missbrauch die Finger in die Wunde. Die Rednerin griff das teilweise durch Bischöfe verharmloste Thema auf und kritisierte die Vertuschungsversuche kirchlicher Hierarchen. Dabei verwies sie auch auf das Vorgehen des emeritierten Papstes Benedikt XVI. im Fall eines pädophilen Priesters in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising. Sie sprach in ihrem eindrucksvollen Kurzreferat zudem die Rolle der Frau in der katholischen Kirche an und kritisierte deren Haltung zu Homosexuellen an.