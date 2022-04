Katholische Kirche im Kreis Mettmann : Erzbistum will 174 Seelsorgebereiche zu 68 Einheiten vereinen

Erzbistum will 174 Seelsorgebereiche zu 68 Einheiten vereinen

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Laut dem ersten Vorschlag sollen die Erkrather Gemeinden mit denen in Hilden und Haan verschmelzen. Mettmann/Wülfrath bleibt unangetastet.

Das Erzbistum Köln steht vor einer großen Strukturreform. Die 178 Seelsorgebereiche sollen auf 64 sogenannte Pastorale Einheiten verringert werden – so sieht der Vorschlag aus, den das Projektteam von #ZusammenFinden nun vorgestellt hat. Hintergrund der Reform sind die abnehmende Zahl der Katholiken, immer weniger Engagierte in den Gemeinden, der Rückgang der Finanzkraft und auch der Rückgang des pastoralen Personals, erklärte das Erzbistum.

Katholische Kirche in Hilden und Haan

Katholische Kirche in Hilden und Haan : Bistum schlägt Pastorale Einheit mit Erkrath vor

Bei der Sitzung der Arbeitskreise im Johanneshaus wurde in einer Gruppe vor allem das Thema „Vielfalt“ näher bearbeitet. Maximilian Bröhl erläuterte einige der Vorschläge. Ziel sei es unter anderem, Menschen unterschiedlicher sexueller Ausrichtung in die Gemeinde zu integrieren. Aber auch andere Zielgruppen wie etwa Wiederverheiratete oder Geschiedene seien näher an die Gemeinde heranzuführen.