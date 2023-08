Kirche in Mettmann Katholische Gemeinden St. Lambertus und Thomas Morus feiern

Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst. „Danach wollen wir gemeinsam auf dem Marktplatz weiterfeiern“, heißt es in der Einladung. Wer sich oder seine Gruppierung in die Vorbereitung und Gestaltung einbringen möchte, kann sich dazu bei Michael Solotoff unter der E-Mail-Adresse m.solotoff@web.de melden. „Wir freuen uns über jede helfende Hand!“ Und damit nicht genug, nach dem Fest ist vor dem Fest. Eine Woche später, Sonntag, 24. September, steht dann das Gemeindefest St. Thomas Morus bevor. „Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst um 9.30 Uhr und anschließenden Begegnungen mit Essen und Trinken auf dem Kirchplatz und im Johanneshaus.“ Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Spiele auf dem Kindergartengelände. „Unsere Cafeteria im Johanneshaus freut sich für diesen Tag auf Ihre Kuchenspenden“, wird um Hobbybäcker geworben. Listen hierfür liegen in der Kirche aus. Wer sich beim Aufbau, Abbau oder einem Standdienst einbringen möchte, kann sich im Kindergarten St. Thomas Morus oder im Johanneshaus melden oder in eine entsprechende Liste eintragen.