So funktioniert Katastrophenschutz Sirene, Krisenstab und Cell Broadcast in Mettmann

Spätestens die Folgen des Hochwassers am 14. Juli 2021 haben gezeigt, wie wichtig rechtzeitiges Warnen und koordiniertes Handeln im Krisenfall sind. Im Kreis Mettmann organisiert Torsten Schams, Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz, den Einsatz von Feuerwehr, Notärzten, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen. Zusammen mit Matthias Mausbach, dem Leiter der Feuerwehr Mettmann, berichtet Torsten Schams beim Bürgerverein Metzkausen, wie sich der Kreis Mettmann vorbereitet und was jeder Einwohner wissen sollte, um selbst vorbereitet zu sein. Beim Bürgerstammtisch erläutern Torsten Schams und Matthias Mausbach im Ratskeller die verschiedenen Reaktionsstufen. Um die Folgen schwerwiegender Ereignisse so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, gibt es vorbereitete Krisenstäbe, die Informationen sammeln und die Maßnahmen kreisweit koordinieren. Neben der Zusammenarbeit der Rettungskräfte sind Notfallinformationen für die Bevölkerung ein wichtiger Baustein. Seit den Überschwemmungen im Ahrtal werden die freiwilligen Apps für Smartphones durch den sogenannten „Cell Broadcast“ ergänzt. Zusätzlich warnen Sirenen. Doch obwohl die Warnung der Bevölkerung inzwischen zwei Mal im Jahr geprobt wird, wissen viele nicht, was die Meldungen bedeuten und was man im Krisenfall tun sollte.