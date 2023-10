Ungewöhnliche Berufsausbildung in Mettmann Der Pferdewirt, das unbekannte Wesen

Mehrere Hundert anerkannte Ausbildungsberufe gibt es aktuell in Deutschland. Neben den allseits bekannten Ausbildungen gibt es auch viele eher weniger bekannte Lehrberufe, die häufig jedoch nicht weniger interessant und erfüllend sind. Die Ausbildung „Pferdewirt/-in“ gehört zu diesen vermeintlich unbekannteren Berufen. Die Reitschule Fee Rommerskirchen in Mettmann bildet in diesem Bereich aus.