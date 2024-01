Fünfte Jahreszeit in Mettmann Jeck, bunt und rund wird der Karneval in Mettmann

„Der Zug startet wie auch im vergangenen Jahr um 14:11 Uhr vom Seibel Parkplatz am Carpe Diem“, geben die FKKler bekannt. Hier treffen sich die Zugteilnehmer – allen Alters, jeglicher Coleur, Neigung und Vorliebe – im Vorfeld und stellen sich so auf und zusammen, dass sie alle zusammen einen gemeinsamen Zug bilden. Übrigens können sich Interessierte noch bis zum 29. Januar beim FKK via karnevalszug-mettmann. de anmelden. In diesem entfällt die Anmeldegebühr für Fußtruppen. „Was spricht also dagegen, sich vielleicht erstmals am Zug zu beteiligen? Newbies welcome!“, lautet die herzliche Aufforderung zum Mitmachen.