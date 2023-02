Vergangenheit der Kreisstadt Historischer Karneval in Mettmann

Es war der vor einiger Zeit verstorbene Karl-Heinz Köberich, der sich sowohl bei den Aulen Mettmannern als auch in der früheren Mettmanner Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß (KG Rot-Weiß) engagierte, der Anfang der 90er-Jahre auf die Idee kam, einen Karnevalszug zu organisieren. „Er führte anfangs, nur mit einem Bollerwagen ausgestattet, den kleinen, aber feinen Zoch an“, berichtet Friedel Liesenkloß, Baas der Aule Mettmanner und Weggefährte des unvergessenen Köberichs. „Später beteiligten wir uns als Aule Mettmanner am Karnevalszug, zunächst als Fußgruppe mit Bollerwagen, später mit einem toll geschmückten Mottowagen“, so Liesenkloß.