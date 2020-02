So jeck ist Mettmann : Karneval in Zahlen

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Wie viele Tonnen Kamelle werden beim Karnevalszug in Mettmann geworfen? Wie viele Stunden stecken die Karnevalisten in ihr Hobby? Wie viele Menschen arbeiten während des Rosenmontagszugs? Michael Heinemann, Sprecher des Fest Komitee Karneval (FKK), hat interessante Zahlen über den Mettmanner Karneval zusammengestellt.

60 ... Menschen sind an der Planung und Durchführung des Zuges beteiligt. Neben den Mitarbeitern der Stadtverwaltung (Ordnungsamt), der Polizei und Feuerwehr und der Verkehrskadetten (schätzungsweise 25) sind das auch Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (zirka zehn). Alleine rund 40 vom Festkomitee Karneval (FKK) gestellte Wagenengelchen sorgen für Sicherheit an den Mottowagen, indem sie neben ihnen hergehen und so dafür Sorge tragen, dass kein Zuschauer unter Wagen oder Reifen eingeklemmt wird. Der Vorstand des FKK ist ebenso voll eingebunden, „nebst weiteren Mitgliedern des Vereins, die sich einbringen. Ohne all die Ehrenamtlichen wäre das gar nicht zu stemmen“, betont Heinemann. So ist Karneval in Mettmann immer auch ein Stück Teamarbeit.

3 ...Tonnen Kamelle und anderes Wurfmaterial werden die Narren während des Karnevalszuges in Mettmann voraussichtlich unter die Leute bringen. Das schätzt Michael Heinemann, wobei jede Gruppe ihr eigenes Wurfmaterial mitbringt – wie zum Beispiel auch Gummibärchen, Strüßjer, „und auch kleine Spielwaren werden wieder die Kinder begeistern.“

2,52 ... Kilometer ist der Zugweg lang, der Zug selber wird sich auf rund 500 Meter ausdehnen und braucht zirka 60 Minuten für die Strecke. Dies ist zwar nicht der größte bzw. längste Zug den Mettmann je gesehen hat, aber sicherlich einer der spektakulärsten, da es dieses Jahr drei neue, sehr imposante Mottowagen des „Golden K“ gibt.

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

4... Wochen stecken die Organisatoren insgesamt in Vor- und Nachbereitung. Nach dem Zug ist vor dem Zug: Spätestens im April sitzen die Helfer zusammen und steigen in die Grobplanung des Folgejahres ein. Spätestens ab November startet die heiße Zugphase. Allerdings wollen die Jecken „die Karnevalskultur in Mettmann über den Zug hinaus weiter ausbauen, auch dafür werden viele Stunden Gehirnschmalz aufgewendet. 2021 werden wir sicherlich mit neuen Überraschungen aufwarten können“, verspricht Heinemann. „Wenn man all die Stunden zusammenrechnet, ist das sicherlich ein schöner Vier-Wochen-Urlaub für jeden Beteiligten. Aber wenn man das Ganze nur unter dem Aspekt der investierten Freizeit betrachtet, sollte man aussteigen. Hier investiert jeder Herzblut und achtet nicht auf die Stunden.“

4000 ...Zuschauer und mehr hatte der Mettmanner Karnevalszug schon bei gutem Wetter. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren gewachsen, und es kommen auch mehr Gäste aus dem Mettmanner Umland, haben die Veranstalter beobachtet.

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

450 ... Zugeilnehmer werden in diesem Jahr erwartet. Sie bilden drei Musikkapellen, eine Trommlergruppe, fahren mit auf 14 Mottowagen und marschieren in fünf Fußgruppen. Das Motto des Jahres 2020 lautet „Mettmann braucht Helden, bitte melden!“. Man darf gespannt sein, mit welchen Ideen die Gruppen es im Kommunalwahljahr umsetzen.

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

2010 ... hat die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss Mettmann, die bislang „de Zoch“ organisierte, die künftigen Umzüge aus finanziellen und personellen Gründen abgesagt. Hier sind dann Jens-Christian Holtgreve und André Clasen quasi „in die Bütt“ gestiegen und haben den Zug 2011 organisiert. 2012 gründete sich dann der Verein „Fest Komitee Karneval“ (FKK) Mettmann, der fortan die Organisation und Durchführung in die Hand nahm.