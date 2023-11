Karneval in Mettmann Jeck, bunt und rund geht FKK in die neue Session

Beim FKK ist alles anders. Das Fest Komitee Karneval, so nämlich schreibt sich „FKK“ bei den Jecken aus Mettmann aus, hat keine Prunksitzungen oder einen klassischen Prinzen. Auf einen Tag konzentriert sich das närrische Treiben und der ist im kommenden Jahr am 10. Februar. „Dann wird in Mettmann der Straßenkarneval gefeiert“, wie FKKler Jens-Christian Holtgreve berichtet.